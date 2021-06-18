В США мужчина на авто за полтора часа устроил восемь стрельб: 1 погибший и 12 раненых

Подозреваемого задержали, в его машине обнаружили оружие.
В американском штате Аризона в четверг, 17 июня, мужчина устроил стрельбу из окна своего автомобиля. За 90 минут он успел ранить 13 человек в трех городах к западу от Феникса.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что злоумышленник убил по меньшей мере одного человека и ранил еще 12. Погибшего нашли в автомобиле на автостраде Пеории.
Еще четыре человека обратились в больницу с огнестрельными ранениями, тогда как другие имели травмы, связанные с ДТП, в том числе от разбитого стекла.
Правоохранители заявили, что задержали подозреваемого, а в его машине обнаружили оружие.
Известно о восьми стрельбах в Пеории, Серпрайзе и Глендейле. В то же время пока неизвестно, несет ли задержанный ответственность за все инциденты. Мотивы также остаются неизвестными.
Как пишет CNN, очевидцы рассказали полицейским, что нападающий ехал на белом внедорожнике. Мужчину удалось задержать в Серпрайзе благодаря пожарному, который заметил машину. Подозреваемый во время ареста не сопротивлялся.
Копы считают, что стрелок был один. "Сейчас у людей нет причин чувствовать себя в опасности", — заявили правоохранители.
Ранее в американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. В результате стрельбы один человек погиб, а еще пятеро сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.
Заметим, что с начала года в США в массовых стрельбах погибли более восьми тысяч человек.