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В США мужчина на две минуты стал самым богатым человеком в мире: как это произошло

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
781
Время на прочтение
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В США мужчина на две минуты стал самым богатым человеком в мире: как это произошло

30 декабря 2020 года в поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов / Фото: Pexels

В США обычный мужчина стал самым богатым человеком всех времен. Но всего на несколько минут. После чего он потерял свою прибыль.

В штате Пенсильвания в США мужчина открыл учетную запись в PayPal и практически сразу стал самым богатым человеком всех времен.

Об этом пишет издание Lad Bible.

Как отмечается, 56-летний мужчина открыл свою учетную запись в PayРal и обнаружил, что на его счет были зачислены колоссальные 92 квадриллиона долларов. Автоматически в кратчайшие сроки он стал самым богатым человеком и единственным квадриллионером на Земле.

Однако радость мужчины была краткосрочной. Платежная система заметила, что произошла ошибка и быстро исправила проблему, списав средства со счета мужчины и извинившись.

Платежный онлайн-сервис предложил пожертвовать определенную сумму денег благотворительной организации в качестве оплаты за несчастный случай.

Напомним, что во Флориде местный житель скончался после заражения редкой болезнью. Случилось это после того, как он промыл носовые пазухи водой из-под крана.

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Дата публикации
Просмотры
781
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