В США мужчина ошибочно отсидел за громкое убийство 37 лет, теперь он подает в суд

В США мужчина ошибочно отсидел за громкое убийство 37 лет, теперь он подает в суд

Американец сел в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве в 1983-м. Ему было 18 лет.

Житель американского штата Флорида, оправданный по делу об изнасиловании и убийстве 1983 года, после отбытия 37 лет тюремного срока подает в суд на всех причастных к своему осуждению.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 56-летнего Роберта Дюбуаза освободили из тюрьмы в августе 2020 года после того, как следователи, с помощью непроверенных ранее образцов ДНК доказали, что мужчина не виновен в убийстве 19-летней Барбары Гремс в городе Тампа.

Гремс изнасиловали и избили до смерти 19 августа 1983 года, когда девушка возвращалась домой с работы в ресторане. По делу об ее убийстве арестовали только одного человека — Дюбуаза.

Обвинение основывалось на слепке его зубов, которые якобы совпали со следом укуса на щеке Гремс.

"Единственным вещественным доказательством причастности Дюбуаза было сфабрикованное доказательство "укуса" Дюбуаза, который якобы совпал с травмой на теле жертвы", — говорится в федеральном иске, ответчиками которого является город Тампа, четверо следователей, а также судебный дантист Ричард Сувирон.

Сувирон получил известность как эксперт после того, как на суде по делу серийного убийцы Теда Банди показал, что след на теле одной из жертв во Флориде совпадает с зубами подсудимого.

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В своем иске Дюбуаз указывает на то, что слепок был сделан из пчелиного воска, не использовавшегося для определения следов зубов по делам об убийствах и примененного "только потому, что другой офицер из полицейского управления Тампы на стороне занимался медовым бизнесом".

Сторона обвинения также утверждает, что следователи вступили в сговор с информаторами тюрьмы, чтобы ошибочно обвинить Дюбуаза в убийстве Гремс, и были виновны в неправомерном поведении во время ведения его дела. По словам адвокатов, Дюбуаз никогда ни перед кем не признавался и настаивал на своей невиновности.

В судебном иске обвинение требует возмещения ущерба в неуточненном размере, тогда как сторонники Дюбуаза запросили 1,85 миллиона долларов компенсации.

Дюбуаза арестовали за убийство Гремс в 18 лет. Его заподозрили после того, как один из сотрудников заправки, расположенной через дорогу от места преступления, сообщил полиции, что трое "мальчиков" по имени Роберт, Бо и Рэй "создавали проблемы" в этом районе. Тем не менее, это было за шесть месяцев до убийства.

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Американца признали виновным и приговорили к смертной казни, однако в 1988 году изменили наказание на пожизненное заключение. Его невиновность доказали после рассмотрения дела прокуратурой округа Хиллсборо и организацией "Проект невиновности", работающей по всей стране с целью освобождения заключенных, которые были ошибочно осуждены.

"Дюбуаз стал свободным человеком, впервые с тех пор, как он был подростком, и теперь он должен восстановить свою жизнь после почти 40 лет тюремного заключения, — говорится в иске. — Дюбуаз был лишен всех основных удовольствий человеческого опыта, которым все свободные люди пользуются по праву".

Ранее в США, несмотря на протесты, казнили исполнителя громкого убийства 27-летней давности.

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