В США мужчина отсидел 20 лет за преступление, которое не совершал: кто подставил американца

В США мужчина отсидел 20 лет за преступление, которое не совершал: кто подставил американца

В преступлении признался его брат-близнец Карл Смит.

В США Кевина Дугара, отсидевшего в тюрьме за убийство почти 20 лет, отпустили на свободу после того, как в преступлении признался его брат-близнец.

Об этом сообщает NBC News.

Мужчину осудили за убийство человека в 2003 году во время перестрелки. Как говорится, Дугар с самого начала подозревал, что за убийством мог стоять его родной брат, но тот все отрицал.

Однако в 2013 году брат-близнец Кевина Дугара, Карл Смит, признался ему в письме, что именно он совершил убийство. Сам Смит также находился в тюрьме: отбывал 99-летний срок за вторжение в дом, в результате которого был тяжело ранен ребенок.

Сначала признание брата мало повлияло на дело Дугара: в 2018 году судья решил, что слова Смита не заслуживают доверия, и отказался назначить новое рассмотрение.

Правозащитники смогли вернуть дело Дугара в суд. И теперь, после освобождения под залог, у него будет второй шанс доказать свою непричастность.

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Напомним, в США оправдали 74-летнюю женщину, которую осудили из-за убийства и изнасилования ее 4-летней племянницы. В тюрьме женщина провела 27 лет, ее любимый, которого тоже осудили, не дожил до оправдательного приговора и скончался в 2015 году.

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