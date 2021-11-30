В США мужчина погиб от шальной пули во время семейного обеда

В США мужчина погиб от шальной пули во время семейного обеда

Полиция разыскивает злоумышленника.

В штате Пенсильвания мужчина погиб от шальной пули, влетевшей в окно во время семейного обеда в честь Дня благодарения.

Об этом сообщает Wink News.

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25-летний Эдильберто Мигель Палаез Моктесума обедал вместе с семьей. Неожиданно пуля пробила окно и убила его на месте. В полиции сообщили, что погибший не имел никакого отношения к стрельбе.

"Очень грустная история. Это очень грустно, очень плохо. Когда собрался с семьей в День благодарения, никогда не ожидаешь подобного", — сказал местный житель Уильям Холмс.

Он отметил, что видел, как родственница Моктесумы встречала врачей скорой помощи. Другие жители рассказали, что слышали громкие и частые выстрелы.

В полиции сообщили, что по подозрению в стрельбе разыскивается 19-летний Кевон Кларк, который, по словам правоохранителей, вооружен и опасен.

Напомним, на День благодарения в США сын нанес смертельное ножевое ранение родной матери. Мотив ужасающего преступления неизвестен.

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