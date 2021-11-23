В США мужчина погиб от выстрела в спину ружьем, которое держал в руках 2-летний сын

В США мужчина погиб от выстрела в спину ружьем, которое держал в руках 2-летний сын

Малыш держал ружье, когда оно выстрелило.

В Сент-Луисе, штат Миссури, США, 2-летний ребенок случайно выстрелил отцу в спину и убил его.

Об этом сообщает Newsweek.

Когда полицейские прибыли в дом, они обнаружили тело 20-летнего отца мальчика. Мужчина был без сознания и не дышал.

Позже его объявили мертвым. Отмечается, что пуля попала в спину мужчины. Правоохранители говорят, что 2-летний сын жертвы держал ружье, когда оно выстрелило.

Расследование убийства проводят оперативники. На момент стрельбы дома находилась жена, но неизвестно, будут ли ей предъявлены обвинения в причастности к стрельбе.

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