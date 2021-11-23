В США мужчина погиб от выстрела в спину ружьем, которое держал в руках 2-летний сын

Малыш держал ружье, когда оно выстрелило.
В Сент-Луисе, штат Миссури, США, 2-летний ребенок случайно выстрелил отцу в спину и убил его.
Об этом сообщает Newsweek.
Когда полицейские прибыли в дом, они обнаружили тело 20-летнего отца мальчика. Мужчина был без сознания и не дышал.
Позже его объявили мертвым. Отмечается, что пуля попала в спину мужчины. Правоохранители говорят, что 2-летний сын жертвы держал ружье, когда оно выстрелило.
Расследование убийства проводят оперативники. На момент стрельбы дома находилась жена, но неизвестно, будут ли ей предъявлены обвинения в причастности к стрельбе.
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