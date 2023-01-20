В США мужчина погиб, спасая 10 собак из пожара

В США 56-летний Кхань Ван Дуонг погиб, когда пытался вытащить своих собак из пылающего дома.

Об этом сообщает WDAM.

Мужчина заметил пожар и сразу сообщил об этом жене и дочери. Он попросил семью добраться до безопасного места, а сам попытался спасти 10 собак, находившихся в доме на момент пожара.

Однако выбраться ему не удалось – огонь быстро охватил все здание. Мужчина потерял сознание в метре от входной двери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы попытались потушить огонь, но сильный дым и пламя заставили их отступить. Один из пожарных получил незначительные травмы. В результате возгорания дом был полностью разрушен.

Напомним, в селе Белино Одесской области в пожаре в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое маленьких детей. В доме также находились еще две девочки, которые смогли самостоятельно спастись.

Возле Лондонского моста произошел пожар

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