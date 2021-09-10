В США мужчина пырнул в ягодицу клиентки супермаркета шприц, наполненный его спермой

Нападающего приговорили к 10 годам тюремного заключения.
В американском штате Мэриленд злоумышленник в супермаркете ударил женщину шприцем, наполненным его спермой. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения за преступление.
Об этом пишут Metro и The Sun.
Нападение произошло в продуктовом магазине округа Энн Арундел в Черчтоне, штат Мэриленд. 51-летний Томас Брайон Стимен сказал потерпевшей: "Я знаю, это ощущение, как укус пчелы, не так ли?" и загнал шприц со спермой в ее ягодицы.
Потерпевшая сказала, что почувствовала, как игла врезалась в нее, а потом почувствовала нечто, похожее на ожог сигареты. Она не осознавала, что произошло в то время, пока не нашла на себе колотую рану, когда вернулась домой.
"Я поехала домой, и мне стало очень плохо. Я позвонил своему сыну и сказала: "Что-то не так, надеюсь, ничего не произойдет. Надеюсь, я вернусь домой, я люблю тебя", — сказала женщина.
На видео с камер видеонаблюдения видно момент, когда женщину ударили шприцем. Сержант полиции округа Анн-Арунделя. Джеклин Дэвис комментируя его, предположил, что злоумышленник делает это не впервые. Само видео он назвал "очень агрессивным".
Полиция проверила его авто и обнаружила несколько шприцев, в которых также была его собственная сперма. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в нападении, и сейчас он в тюрьме.
Согласно протоколам онлайн-суда Мэриленда, мужчина в 1999 году получил ордер за укрывательство от правосудия. Записи также свидетельствуют, что в 2013 году он обращался в суд с гражданским иском о домашнем насилии.
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