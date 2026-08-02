Смертельная стрельба в США / © Associated Press

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В торговом районе города Твин-Фоллз, штат Айдахо, вооруженный мужчина открыл стрельбу у ресторана быстрого приготовления In-N-Out Burger. Есть погибшие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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По словам начальника полиции, стрелок был нейтрализован. Угроза для общества прошла.

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Координатор по информированию города добавил, что сообщение о стрельбе у фаст-фуда поступило около 14:30 по местному времени. По его словам, смертельная стрельба произошла в районе с высоким уровнем посещаемости.

По его информации, из-за стрельбы погибли три человека и по меньшей мере двое получили ранения.

По сообщению полиции, среди погибших — стрелок.

Правоохранители работают над установлением личности стрелка и мотивов стрельбы.

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Из-за сообщений о стрельбе дороги в этом районе были перекрыты из-за опасности.

Взрыв в ресторане в Москве — что известно

Напомним, 1 августа в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв. По неподтвержденным сообщениям, там могла проходить закрытая мера с участием высокопоставленных российских чиновников.

По информации журналиста Олега Кашина, в ресторане якобы праздновали день рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайка. Некоторые российские тг-каналы уверяют, что он жив. Однако официальной информации о том, кто там был и в каком они состоянии, нет.

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