В США мужчина сорвал рекордный джекпот в пятницу 13-го

Житель американского штата Мэн сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,35 миллиарда долларов, став вторым по сумме за всю историю розыгрыша и четвертым по величине в истории США.

Об этом сообщается на сайте лотереи.

В пятницу, 13 января, игрок угадал все шесть номеров: 30, 43, 45, 46, 61 и золотой Mega Ball 14. Шансы на выигрыш букмекеры оценивали от 1 до 302,6 миллиона.

Теперь у него есть выбор — получать деньги равными суммами ежегодно в течение 29 лет, а это 45 миллионов долларов, или же забрать всю сумму сразу. С учетом вычета налогов "чистыми" на руки он получит 708 миллионов долларов.

Напомним, в штате Массачусетс мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал выигрышные номера на каждом из них.

А в Китае мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов и не рассказывал об этом своей семье. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

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