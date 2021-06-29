В США мужчина спасся от медведя, который напал на него в собственном доме

В США мужчина спасся от медведя, который напал на него в собственном доме

Тяжело раненного косолапого нашли на следующий день и усыпили.

В американском штате Калифорния житель города Мейерс выстрелил в медведя после того, как косолапый ворвался в его дом.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел 24 июня около 22:39 по местному и время. Когда животное напало на американца, тот достал оружие и открыл огонь. Он рассказал правоохранителям, что сделал это из соображений самообороны.

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Раненый медведь убежал в лес. Несмотря на то, что косолапый истекал кровью, его удалось найти только утром следующего дня.

"25 июня 2021 года в утренние часы Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы обнаружил тяжело раненного медведя и усыпил его", — говорится в заявлении шерифа округа Эль Дорадо.

Местные жители рассказали, что в этом районе довольно часто встречаются медведи.

По их словам, в этом виноваты люди, которые, приезжая из других городов, привлекают медведей мусором, забывая о необходимости использования специальных мусорных баков.

Правоохранители начали расследование по факту нападения и установили, что домовладелец действовал законно, когда выстрелил в медведя.

Как сообщалось, в России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. По предварительной информации, погиб подросток, еще один человек травмировался.

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