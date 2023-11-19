В США мужчина устроил хаотическую стрельбу: четверо погибших

В американском штате Теннесси мужчина устроил стрельбу — четыре человека погибли и один человек получил ранения.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Стрелок открыл огонь в разных местах города Мемфис. На улице Филдларк Драйв он застрелил женщину и 13-летнюю девочку, 15-летняя девочка получила ранение. А примерно в 20 километрах, на Уоррингтон-роуд убил еще одну женщину.

Полиция уже дентифицировала подозреваемого. Это 52-летний Мэйвис Кристиан-младший, он "вооружен и чрезвычайно опасен". Правоохранители продолжают разыскивать его.

Напомним, в ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, в американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

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