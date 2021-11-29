В США мужчина во время охоты случайно застрелил из винтовки свою 11-летнюю дочь

В США мужчина во время охоты случайно застрелил из винтовки свою 11-летнюю дочь

Девочка училась в шестом классе.

В американском штате Техас мужчина во время охоты в городе Голлсвилл случайно застрелил свою 11-летнюю дочь.

Об этом со ссылкой на полицию округа Гаррисон сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 27 ноября, когда отец выстрелил из винтовки с высокой мощностью и попал в ребенка. Служба экстренной помощи получила вызов о "несчастном случае на охоте" около 17:15 по местному времени.

Медики, прибывшие на место происшествия и обнаружившие девочку с опасными для жизни травмами, вызвали для ее госпитализации вертолет.

Воздушное судно не долетело из-за плохой погоды, поэтому дочь стрелка немедленно доставили в ближайшую больницу. Несмотря на все усилия, спасти ей жизнь не удалось.

По данным издания, погибшую звали Дейзи Грейс Линн Джордж. Девочка училась в шестом классе.

Правоохранители начали расследование инцидента. "Каждый раз, когда молодой человек теряет свою жизнь, это трагедия для всех причастных. Наши мысли и молитвы обращены к семье и друзьям в это трудное время", — высказался шериф округа Брендон Флетчер.

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