В США мужчина выколол глаза после употребления галлюциногенных грибов

Галлюциногенные грибы. / © Pexels

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Американские врачи сообщили о несчастном случае, произошедшем с 21-летним мужчиной в Техасе после употребления псилоцибина — психоактивного вещества, которое содержится в так называемых "волшебных грибах". Пациент нанес себе тяжелые травмы, уколов оба глаза деревянным карандашом, и вскоре умер в больнице.

Случай описан в American Journal of Ophthalmology Case Reports в качестве примера опасности применения психоделиков вне медицинского контроля.

По данным врачей, мужчину доставили в медицинский центр с глубокими травмами глаз и черепа. Карандаш прошел через глазницу и повредил критические участки мозга, в частности, мост — структуру, ответственную за дыхание и координацию. Несмотря на проведенную операцию и несколько дней интенсивной терапии, пациент умер от осложнений, включая отек мозга и внутричерепное кровотечение.

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По словам родных, у парня не было диагнозов тяжелых психических расстройств, хотя страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и артериальной гипертензией. Также стало известно, что его биологический отец совершил самоубийство десять лет назад - этот факт может свидетельствовать о генетической уязвимости к психическим заболеваниям.

Медики подчеркнули, что псилоцибин и другие психоделики могут представлять серьезную опасность для людей с личной или семейной историей психических нарушений. Они также обезопасили от употребления таких веществ в немедицинских условиях.

В настоящее время псилоцибин запрещен во многих странах, включая Украину. В то же время в ряде исследовательских центров мира продолжаются контролируемые клинические исследования с использованием этого вещества для лечения депрессии, посттравматических расстройств и зависимостей. Врачи подчеркивают: такие эксперименты проводятся исключительно под контролем и не могут быть основанием для самостоятельного применения психоделиков.

Напомним, что в популярных мармеладовых конфетах-мишках Haribo в Нидерландах обнаружили следы каннабиса. Несколько человек сообщили о "головокружении" после употребления сладостей.

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