В США мужчина заразился редкой инфекционной болезнью после укуса комара: какие симптомы и выздоровел ли он

В США мужчина заразился редкой инфекционной болезнью после укуса комара: какие симптомы и выздоровел ли он

У мужчины внезапно началась лихорадка, а также появились неврологические нарушения.

В США в штате Нью-Джерси после укуса комара 60-летний мужчина заразился редкой болезнью, которая поражает центральную нервную систему, а иногда даже может привести к смерти.

Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, пострадавший — 60-летний уроженец графства Сассекс. Имя его не уточняется. Известно, что у пострадавшего в мае началась лихорадка и появились неврологические нарушения, после чего его госпитализировали.

Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон — редкое инфекционное заболевание, преимущественно распространяют комары в США и Канаде. Инфекцию комары получают от оленей или других диких животных.

Телеканал уточняет, что пациента выписали из больницы в центр долгосрочной реабилитации на прошлой неделе.

Также читайте Ученые обнаружили у африканских комаров микроб, который блокирует передачу малярии

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), начальными симптомами заражения вирусом Джеймстаун-Каньон является жар, головная боль, усталость, а также кашель, боль в горле или насморк. Вакцины или лекарства для лечения этого вируса не существует.

Органы здравоохранения Нью-Джерси говорят, что в основном болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но случается, когда вирус может затронуть центральную нервную систему человека. Если болезнь протекает тяжело, может потребоваться госпитализация, некоторые случаи заражения заканчиваются смертью.

Напомним, ранее во Львове у мужчины, который недавно вернулся из одной из африканских стран — Уганды, диагностировали тропическую малярию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Приставучие комары: как защититься от этих надоедливых насекомых

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку