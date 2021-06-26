В США мужчина заразился редкой инфекционной болезнью после укуса комара: какие симптомы и выздоровел ли он

У мужчины внезапно началась лихорадка, а также появились неврологические нарушения.
В США в штате Нью-Джерси после укуса комара 60-летний мужчина заразился редкой болезнью, которая поражает центральную нервную систему, а иногда даже может привести к смерти.
Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, пострадавший — 60-летний уроженец графства Сассекс. Имя его не уточняется. Известно, что у пострадавшего в мае началась лихорадка и появились неврологические нарушения, после чего его госпитализировали.
Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон — редкое инфекционное заболевание, преимущественно распространяют комары в США и Канаде. Инфекцию комары получают от оленей или других диких животных.
Телеканал уточняет, что пациента выписали из больницы в центр долгосрочной реабилитации на прошлой неделе.
По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), начальными симптомами заражения вирусом Джеймстаун-Каньон является жар, головная боль, усталость, а также кашель, боль в горле или насморк. Вакцины или лекарства для лечения этого вируса не существует.
Органы здравоохранения Нью-Джерси говорят, что в основном болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но случается, когда вирус может затронуть центральную нервную систему человека. Если болезнь протекает тяжело, может потребоваться госпитализация, некоторые случаи заражения заканчиваются смертью.
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