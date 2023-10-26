В США мужчина застрелил более 20 человек и ранил около 60: что известно о трагедии (фото)

Стрелка разыскивает полиция, а людей просят оставаться дома и прислушиваться к указаниям властей.
В ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.
Об этом сообщает ABC News и CNN.
Отмечается, что полиции стало известно о вооруженном нападении около 20:00 по местному времени. Известно, что злоумышленник атаковал, по меньшей мере, три точки — на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и в 500-м квартале Линкольн-стрит.
По словам журналистов, известно о 22 погибших, однако количество жертв может увеличиться. Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся.
"Президент был проинформирован о том, что сейчас известно о массовой стрельбе в Льюистоне, штат Мэн, и будет продолжать получать новую информацию", — сказал журналистам неназванный чиновник Белого дома.
Джо Байден пообщался по телефону с рядом законодателей штата Мэн после массовых расстрелов в Льюистоне. Белый дом заявил о готовности оказать любую федеральную поддержку.
Кроме того, как сообщается, о трагедии проинформировали генпрокурора США Меррика Гарланда.
В городе Льюистон не будут работать школы. Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал фотографии злоумышленника.
Впоследствии полицейское управление назвало подозреваемого. Стрельбу мог устроить 40-летний Роберт Кард. Его пока не нашли, но призывают граждан быть осторожными, ведь он вооружен и опасен.
Этот человек находится в базе данных для сотрудников правоохранительных органов.
Кард был инструктором по огнестрельному оружию и находился в армейском резерве.
Он "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, слышал голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэн".
Этим летом Кард на протяжении двух недель находился в психбольнице.
Детали: стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.
Напомним, в США произошла массовая стрельба на "квартальной вечеринке", на которую пришли сотни человек на празднование "Бруклинского дня". Полиция города сообщила о двух погибших и еще около 28 раненых.
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