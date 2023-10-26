В США мужчина застрелил более 20 человек и ранил около 60: что известно о трагедии (фото)

Стрелка разыскивает полиция, а людей просят оставаться дома и прислушиваться к указаниям властей.

В ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Об этом сообщает ABC News и CNN.

Отмечается, что полиции стало известно о вооруженном нападении около 20:00 по местному времени. Известно, что злоумышленник атаковал, по меньшей мере, три точки — на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и в 500-м квартале Линкольн-стрит.

Полиция разыскивает злоумышленника / Фото: Associated Press

По словам журналистов, известно о 22 погибших, однако количество жертв может увеличиться. Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся.

"Президент был проинформирован о том, что сейчас известно о массовой стрельбе в Льюистоне, штат Мэн, и будет продолжать получать новую информацию", — сказал журналистам неназванный чиновник Белого дома.

Джо Байден пообщался по телефону с рядом законодателей штата Мэн после массовых расстрелов в Льюистоне. Белый дом заявил о готовности оказать любую федеральную поддержку.

Кроме того, как сообщается, о трагедии проинформировали генпрокурора США Меррика Гарланда.

В городе Льюистон не будут работать школы. Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал фотографии злоумышленника.

Фото: Associated Press

Впоследствии полицейское управление назвало подозреваемого. Стрельбу мог устроить 40-летний Роберт Кард. Его пока не нашли, но призывают граждан быть осторожными, ведь он вооружен и опасен.

Этот человек находится в базе данных для сотрудников правоохранительных органов.

Кард был инструктором по огнестрельному оружию и находился в армейском резерве.

Он "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, слышал голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэн".

Этим летом Кард на протяжении двух недель находился в психбольнице.

Детали: стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

Напомним, в США произошла массовая стрельба на "квартальной вечеринке", на которую пришли сотни человек на празднование "Бруклинского дня". Полиция города сообщила о двух погибших и еще около 28 раненых.

Читайте также: