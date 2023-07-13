В США на аукцион выставили останки морского чудовища (фото)

Окаменелости пока не могут конкурировать по цене с произведениями искусства, но их стоимость постоянно растет.

На историческом аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будет продан плезиозавр, существовавший 190 миллионов лет назад. Эту рептилию считают прообразом чудовища озера Лох-Несс.

Об этомсообщили в Sotheby's.

Sotheby's объявила о необычном предмете под названием "Несси", хорошо сохранившейся морской рептилией.

На аукционе, который состоится 26 июля, эта позиция будет оцениваться стоимостью от 600 тысяч до 800 тысяч долларов. Следует отметить, что именно эта рептилия считается прототипом чудовища шотландского озера Лох-Несс.

Плезиозавр существовал 190 миллионов лет назад / Фото: Associated Press

По данным National Geographic, ежегодно ученые обнаруживают 50 новых видов динозавров.

В то время как некоторые страны, например США, позволяют частным охотникам за ископаемыми продавать свои находки, многие другие, в частности Китай, Монголия и Бразилия, запрещают вывозить эти артефакты. Они также стремятся вернуть в государственную собственность находки "черных палеонтологов".

Напомним, в Гонконге на аукционе продали часы последнего императора Китая Пу-И за рекордные $6,2 миллиона.

Ранее на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,7 млн долларов продали редчайший розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, пожалуй, и помогло повысить первоначальную стоимость лота вдвое.

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