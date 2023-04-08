В США на аукцион выставили самый большой рубин: какая его стоимость

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's продадут рубин весом 55,22 карата (11 грамм). Его предыдущая стоимость превышает $30,3 миллиона, этот рубин может стать самым ценным драгоценным камнем такого рода, когда-либо выставляемого на аукционе.

Об этом сообщает CNN.

Торги пройдут в июне. Камень называется Estrela de Fura ("Звезда Фура"). Аукционный дом Sotheby's описал этот рубин как "очень редкий".

Камень нашла канадская компания по добыче цветных драгоценных камней Fura Gems на одной из своих шахт в Мозамбике в июле 2022 года. Гендиректор компании Дэв Шетти сказал, что камень такого размера и качества – это нечто невероятное.

Сначала этот камень весил 101 карат – почти вдвое больше, чем после обработки, и был самым большим рубином драгоценного качества из всех найденных. Прежде чем выпустить камень на рынок, его разрезали, придав симметричную форму, и отполировали, чтобы удалить примеси и улучшить цвет и блеск.

Напомним, на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,7 млн долларов продали чрезвычайно редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, пожалуй, и помогло повысить первоначальную стоимость лота вдвое.

В США продали черный бриллиант, возраст которого составляет миллиард лет

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