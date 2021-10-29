В США на экс-губернатора Нью-Йорка подали иск с обвинением в домогательствах: подробности

В США на экс-губернатора Нью-Йорка подали иск с обвинением в домогательствах: подробности

Экс-губернатор обвиняется в том, что 7 декабря 2020 года он сунул руку под женскую рубашку жертвы.

В США в суд города Олбани поступил иск против бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах.

Об этом информирует Associated Press.

В документе экс-губернатор обвиняется в том, что 7 декабря 2020 года он сунул руку под женскую рубашку жертвы. Это первый судебный иск, подтверждающий обвинения относительно домогательств к женщинам со стороны Куомо.

Напомним, что губернатор ушел в отставку в августе на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Напомним, что Куомо объявил о своей отставке из-за обвинений в сексуальных домогательствах, через несколько дней после того, как он столкнулся с растущим давлением общественности. Он сказал, что его отставка вступит в силу через 14 дней, после чего его сменит 62-летняя вице-губернатор Кейти Хочул, бывшая конгрессмен-демократ.

Ранее генеральный прокурор штата Летиция Джеймс представила независимое расследование, которое заключило, что Куомо сексуально домогался по крайней мере 11 женщин.

Некоторые законодатели призывали Ассамблею продолжить процедуру импичмента после отставки, чтобы возможно запретить Куомо занимать государственный пост в будущем, если он попытается вернуться в политику.

Новости мира: в США в домогательствах подозревают губернатора Нью-Йорка - Эндрю Куомо

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