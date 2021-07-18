В США на фоне всплеска убийств застрелили 6-летнюю девочку

С начала года в США зафиксировали 361 массовую стрельбу, в каждой из которых пострадало не менее четырех человек.

В США вечером в пятницу, 16 июля, в результате стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия, погибла 6-летняя девочка, а еще пятеро взрослых получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел около 23:00 в юго-восточной части города. Правоохранители услышали выстрелы и, с помощью прохожих, нашли пострадавших.

Девочку госпитализировали в местную больницу, однако медики констатировали смерть. Состояние еще трех мужчин и двух женщин оценивают как удовлетворительное.

По словам заместителя начальника управления полиции Вашингтона Ашана Бенедикта, никаких арестов произведено не было. Он призвал общественность помочь в установлении каких-либо подозреваемых, пока правоохранители продолжают расследование.

Мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер в субботу написала в своем микроблоге в Twitter, что "город убит горем".

"Мы никогда не примем насилие с применением огнестрельного оружия как нормальное явление, и мы никогда не должны позволять людям избежать наказания за убийство наших детей", — указала она.

В издании отмечают, что в американские города этим летом охватила волна насилия с применением огнестрельного оружия.

"В связи с тем, что штаты снимают COVID-ограничения и больше людей выходят на улицы из-за жары, в городах наблюдается всплеск стрельб и убийств", — говорится в материале.

По данным архива Gun Violence Archive (GVA), с начала года в США зафиксировали 361 массовую стрельбу, в каждой из которых пострадало не менее четырех человек.

На прошлой неделе в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, в выходные в результате применения огнестрельного оружия погибли 11 человек, в том числе рэпер KTS Dre, который получил 64 пули, как только вышел из тюрьмы.

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