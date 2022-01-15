В США на химическом заводе вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший: что известно

В США на химическом заводе вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший: что известно

Огонь загорелся в части объекта, где хранятся гранулы хлора. На месте работают две сотни чрезвычайников.

В американском штате Нью-Джерси вечером в пятницу, 14 января, на химическом заводе в Пассаике загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает CBS New York.

Отмечается, что трехэтажное здание вспыхнуло около 20:30 по местному времени. Впоследствии огонь распространился на два соседних помещения.

По словам мэра Гектора Карлоса Лоры, пообщавшегося с представителем пожарной охраны, на месте происшествия работают около двух сотен чрезвычайников из 11 компаний.

Как рассказал глава пожарной охраны Пассаика Патрик Трентакост-старший, огонь еще не достиг основной части завода по производству хлора, однако "определенно не находится под контролем".

Он добавил, что пострадала часть объекта, где хранятся гранулы хлора. В то же время, подчеркнул Трентакост, причин для беспокойства по поводу контакта с хлором пока нет. Если огонь достигнет основной части завода, продолжил он, потребуется массовая эвакуация.

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Трентакост подчеркнул, что спасатели "постоянно следят" за местом возгорания, а также высоко оценил "героическую" реакцию пожарных, до сих пор не позволивших огню достичь основной площади завода.

Причины загорания неизвестны, однако на крыше и верхних этажах здания наблюдали "сильный, сильный дым" и пламя. Известно, что один из чрезвычайников во время тушения пожара получил травмы, его госпитализировали.

Между тем, мэр города призывает местных жителей держать окна закрытыми и избегать пострадавшего района. Он охарактеризовал пожар как "чрезвычайно серьезный".

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