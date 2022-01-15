В США на концерте произошла стрельба: неизвестный ранил шесть человек

Стрелок с места происшествия скрылся, и его ищет полиция.

В США в Юджин после стрельбы в WOW Hall в больницу доставили шестерых раненых. Стрелка разыскивает поиция.

Об этом сообщает Register Guard.

Вчера, 14 января, в городе Юджин США произошла стрельба. По словам полиции и свидетелей, неизвестный начал стрелять из пистолета в людей, собравшихся у задней двери заведения, где проходил концерт.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию в 21:30. Стрелка сейчас ищут.

Один человек остается в критическом состоянии, ему сделали операцию в пятницу вечером.

Напомним, что в Южной африканской республике школьник устроил в школе стрельбу. Он застрелил одноклассника, а затем свел счеты с жизнью.

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