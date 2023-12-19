В США на одной базе нашли мертвым третьего сержанта армии за год: что известно о загадочных смертях

В США нашли мертвым уже второго сержанта армии за 10 дней на одной и той же военной базе.

Сержанта армии США, который базировался в Форт-Джексоне в Колумбии, штат Южная Каролина, нашли мертвым в субботу, всего через 10 дней после того, как другого неживого сержанта нашли на той же учебной базе.

Об этом пишет Newsweek.

30-летний штабный сержант Закари Мелтон был найден в его автомобиле после того, как он не явился на работу. Он входил в состав 1-го батальона 34-го пехотного полка.

"Мы очень расстроены потерей штаб-сержанта Мелтона. Мы думаем о его семье и бойцах батальона "Всегда вперед" в этот очень эмоциональный момент", — сказал бригадный генерал Джейсона Келли, командующий фортом Джексон.

О причине смерти пока ничего не известно.

Однако этот трагический инцидент стал вторым, который пережил Форт Джексон за последние две недели. 8 декабря 34-летний штаб-сержант Аллен Бертрам из 2-го батальона 13-го пехотного полка был найден мертвым членом его подразделения. Он так же не явился на работу.

Согласно местным сообщениям, Буртрам базировался в Форт-Джексоне за последние 18 месяцев и служил в армии 12 лет. Отдел уголовного расследования армии расследует инцидент, но заявил, что нет явных доказательств убийства.

Кроме того, в 2023 году в Форт-Джексоне погиб также 40-летний штаб-сержант Хайме Контрерас. После курса наземной навигации его объявили без вести пропавшим. Нашли его всего через 9 часов примерно в 50 метрах за пределами тренировочного курса.

Причину смерти Контрераса официальные лица Форт Джексона тогда так и не обнародовали.

Согласно веб-сайту базы, Форт Джексон является основным производственным центром базовой боевой подготовки для армии. Там учится примерно 50% всех американских солдат, ежегодно вступающих в армию. Более 60% всех женщин, ежегодно вступающих в армию, также учились в Форт-Джексоне.

Напомним, ранее в РФ также нашли мертвым очередного военного командующего вместе с супругой. Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ 68-летний Владимир Свиридов был найден в своем доме. Рядом с ним лежало тело его 72-летней супруги Татьяны Свиридовой.

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