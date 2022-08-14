В США на пляже унесенный ветром зонт убил женщину

Медики не смогли спасти пострадавшую.

Об этом сообщает Associated Press.

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Зонтик попал в 63-летнюю Темми Перро прямо во время отдыха. Женщина получила травму грудной клетки и скончалась в больнице через час после происшествия.

Пляжные зонты заострены, чтобы было удобно втыкать их в песок, а из-за широкого купола их может унести ветром, если они плохо закреплены. В США ежегодно около трех тысяч человек получают травмы, связанные с пляжными зонтиками.

Сенаторы штата Вирджиния – Тим Кейн и Марк Уорнер – призвали пересмотреть требования к пляжным зонтам и начали кампанию по обеспечению безопасности зонтов после того, как в 2016 году в результате аналогичного события в Вирджинии погибла женщина.

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, отдыхавшую на пляже курортного города Тайби-Айленд. Она скончалась в больнице.

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