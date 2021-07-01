В США на седьмой день поисков возросло число жертв обвала вблизи Майами: что известно

В США на седьмой день поисков возросло число жертв обвала вблизи Майами: что известно

Судьба 147 человек остается неизвестной. Спасатели не теряют надежды найти живых.

Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами на седьмой день поисков возросло до 16. Еще 147 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом в среду, 30 июня, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава, пишет CNN.

"Мы извлекли тела еще четырех жертв. Число погибших составляет 16", — отметила глава округа. Лица всех погибших установлены.

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Начальник пожарной службы Майами-Дейд Алан Комински заметил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается.

"Мы работаем с собаками. Мы используем (...) гидролокаторы, видеооборудование, чтобы пройти определенные участки... При таком типе обрушения очень трудно сдвинуть любую из крупных бетонных плит. Они разрушаются, когда мы пытаемся их перемещать", — поделился Комински.

Между тем в Белом доме анонсировали поездку президента США Джо Байдена к месту инцидента. Американский глава прибудет в Серфсайд в четверг, 1 июля, чтобы встретиться с семьями погибших и поблагодарить спасателей.

Заметим, что 12-этажку Champlain Towers South построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Здание рухнуло в ночь на 24 июня.

Поиски под завалами продолжаются круглосуточно, на месте инцидента посменно работают более четырехсот спасателей. Отмечается, что любой неверный шаг может угрожать не только спасателям, но и тем, кто мог выжить.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум из девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Напомним, что командир израильского национального спасательного отряда Голан Вач не теряет надежды найти под завалами живых. "До одной недели у меня есть твердая надежда, что мы кого-то найдем", — подчеркнул он.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле. СМИ обнародовали копию письма, которое президент Жилой ассоциации прислал еще весной. Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

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