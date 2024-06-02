В США на улице произошла массовая стрельба: есть жертва и 27 раненых

Полиция города Акрон в полночь получила вызов о стрельбе.
В американском городе Акрон, штат Огайо, в ночь на 2 июня произошла массовая стрельба прямо на улице, в результате которой погиб один человек, 27 – получили ранения.
Об этом сообщает Cleveland 19 News.
Полиция города Акрон в полночь получила вызов с информацией, что во время стрельбы на улице ранены несколько человек.
БРЕКАНИЕ: На 27 человек стреляли на блоке партии в Акроне, Офио — WEWS pic.twitter.com/MrEt6gJOHS— BNO News (@BNONews) Июнь 2, 2024
Когда офицеры полиции направлялись на место происшествия, медики заявили, что несколько человек прибыли в отделения неотложной помощи с огнестрельными ранениями.
По данным полиции, всего выстрелы были произведены в 27 человек, в результате столкновения 27-летний мужчина погиб. О состоянии других пострадавших не сообщается.
На месте происшествия было изъято оружие и несколько десятков гильз.
TERRIBLE: Yet another tragic mass shooting, это время в Akron, Ohio.— Brian Krassenstein (@krassenstein) Июнь 2, 2024
— 27 человек должны быть готовы в целом, после полудня последнего ночи близ Kelly and 8th Avenues.
— 1 человек со far has died, a 27-year old.
— Этот эффектный способ для стрельбы не является современным видом.
-… pic.twitter.com/YysPyGUCul
Напомним, в Индии из-за жары умерли 50 человек — власти бьют тревогу.
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