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В США на улице произошла массовая стрельба: есть жертва и 27 раненых

В США на улице произошла массовая стрельба: есть жертва и 27 раненых

Американская полиция на месте массовой стрельбы в городе Акрон / Фото: X

Полиция города Акрон в полночь получила вызов о стрельбе.

В американском городе Акрон, штат Огайо, в ночь на 2 июня произошла массовая стрельба прямо на улице, в результате которой погиб один человек, 27 – получили ранения.

Об этом сообщает Cleveland 19 News.

Полиция города Акрон в полночь получила вызов с информацией, что во время стрельбы на улице ранены несколько человек.

Когда офицеры полиции направлялись на место происшествия, медики заявили, что несколько человек прибыли в отделения неотложной помощи с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, всего выстрелы были произведены в 27 человек, в результате столкновения 27-летний мужчина погиб. О состоянии других пострадавших не сообщается.

На месте происшествия было изъято оружие и несколько десятков гильз.

Напомним, в Индии из-за жары умерли 50 человек — власти бьют тревогу.

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