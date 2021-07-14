В США начал действовать запрет на ввоз собак из более 100 стран, в том числе и из Украины

В США начал действовать запрет на ввоз собак из более 100 стран, в том числе и из Украины

Запрет касается высокого риска распространения бешенства.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) запретили с 14 июля ввозить в страну собак. Запрет действует для более 110 стран, в том числе для Украины.

Об этом сообщает сайт CDC.

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Отмечается, что эти временные меры необходимы, чтобы обеспечить ввоз в США здоровых собак, а также защитить общественное здоровье от повторного занесения в страну вируса собачьего бешенства.

Так, в перечень государств, которым запрещен ввоз собак, входит значительное количество стран Африки, Южной и Центральной Америки, Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы (в том числе и Украина).

По оценкам CDC, 6% из всех собак, которые ввозятся в США, прибывают из стран с высоким риском заболевания бешенством.

Напомним:

В Новомосковске Днепропетровской области дикая лиса напала на домашних животных. Оказалось, у хищника бешенство. В результате чего в микрорайоне ввели карантин.

В результате чего в микрорайоне ввели карантин. А в Киевской области бешеный кот "закрыл" на карантин 11 сел.

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