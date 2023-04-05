В США начался "исторический" суд над Трампом: что ему инкриминируют и чего ждать дальше

Бывшему президенту США Дональду Трампу 4 апреля суд Нью-Йорка предъявил обвинение. В частности, 76-летнему Трампу инкриминируют, что он тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз за молчание об их романе. В целом обвинение насчитывает более 30 пунктов. Экс-президенту США может грозить четыре года тюрьмы.

Следующее заседание суда при непосредственном участии Трампа запланировано на 4 декабря 2023 года. Ожидается, что скандальный судебный процесс будет проходить в разгар президентской кампании в Штатах.

Как суд по делу Трампа повлияет на выборы президента США, в чем именно обвиняют скандального миллиардера, как отреагировал действующий глава Белого дома Джо Байден – читайте в материале ТСН.ua.

"Крупнейшее в истории вмешательства в выборы"

Трамп назвал обвинение "политическим преследованием и крупнейшим в истории вмешательством в выборы". Подобных прецедентов в Штатах еще не случалось – чтобы бывший или нынешний президент был привлечен к уголовной ответственности.

После судебного заседания Трамп покинул Нью-Йорк и прибыл в свою резиденцию во Флориде, где выступил перед своими сторонниками. Экс-президент назвал все обвинения против него "партизанской атакой" и заявил, что "страна катится в ад".

Трамп также назвал "настоящим преступником" окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга и потребовал его отставки.

Фото: Associated Press

Как отреагировали у Байдена

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден знает о задержании Дональда Трампа, но не следит за этим, поскольку имеет множество других дел.

"Президент собирается сосредоточиться на американском народе, как он делает это каждый день. Это не то, на чем он сосредоточен. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американского народа", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что о суде на Трампом Байден узнает из СМИ.

В чем обвиняют Трампа

Дональда Трампа обвиняют в скрытой выплате 130 тысяч долларов США порноактрисе, с которой у него якобы была интимная связь. Порнозвезда Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд), говорит, что у нее был роман с Трампом в 2006 году – вскоре после того, как миллиардер женился на словенской фотомодели Мелании Кнавс.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что в конце президентской кампании 2016 года выплатил порнозвезде деньги за молчание о связи с миллиардером.

Впрочем, Сторми Дэниелс в 2018 году потребовала разорвать договор о неразглашении и даже написала книгу о романе с Трампом. Президент США в ответ обвинил ее в мошенничестве и клевете.

Фото: Associated Press

Но сейчас Трампу инкриминируют не то, что он дал порноактрисе деньги – в самом факте выплаты нет ничего криминального. По данным следствия, миллиардер взял эти 130 тысяч долларов не из собственного кармана, а из средств, которые избиратели пожертвовали ему на президентскую кампанию – под видом "платы за судебные издержки". Прокуратура квалифицирует это как фальсификацию финансовых документов – уголовное преступление.

Адвокат Майкл Коэн сначала отрицал, что передавал деньги Сторми Дэниелс, но потом признался, что действительно пытался купить ее молчание. В результате Коэн получил год тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

Также Дональд Трамп обвиняется в том, что он, будучи президентом, не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств на сумму около 291 тыс. долларов. По законодательству США иностранные подарки дороже 415 долларов должны передаваться на хранение государству.

В общей сложности экс-президента США обвиняют по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми махинациями. Трамп не признает ни один из них.

Сможет ли Трамп баллотироваться на выборах

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. И хотя судебный процесс усложнит жизнь Трампу, он не теряет права участвовать в президентской кампании. Законодательство США не устанавливает соответствующих ограничений, даже если дело закончится осуждением еще до выборов.

Некоторые из советников Трампа считают, что уголовное дело — благоприятный фактор, поскольку кандидат в президенты снова оказался в центре внимания как доминирующая фигура в Республиканские партии. По их мнению, судебный процесс позволит еще больше повысить его рейтинги.

Но другие говорят о "подводных камнях": мол, советники и консультанты Трампа не подготовились должным образом к одновременному баллотированию в президенты и участию в уголовном процессе. Политконсультанты отделены от юридической команды Трампа. И они не всегда действуют согласованно. А одиозный политик не всегда прислушивается к советам обеих команд.

Сам Трамп стремится позиционировать судебный процесс как политизированную "охоту на ведьм".

Секс с порноактрисой за деньги на выборы: Трамп может обернуться скандалом в свою пользу

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