В США начался шатдаун: правительство приостановило работу

Федеральное правительство официально прекратило работу / © Associated Press

Конгресс пропустил установленный в полночь срок подачи заявок на финансирование, что привело к первой остановке работы правительства США почти за семь лет — и третьей при президентстве Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

В этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным, будут работать без зарплаты.

«А все потому, что республиканцы и демократы не смогли договориться о финансировании здравоохранения и используют этот момент для влияния на результаты промежуточных выборов 2026 года», — добавляет издание.

Сенаторы покинули Капитолий вечером, 30 сентября, в состоянии глубокой неопределенности, сколько может продолжаться шатдаун.

Напомним, последняя попытка встречи между президентом Дональдом Трампом и лидерами демократов в Конгрессе не принесла прогресса. Напротив, обе стороны еще больше углубились в свои позиции.

«Думаю, мы двигаемся к шатдауну, потому что демократы не хотят поступить правильно», — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам после встречи в Белом доме.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что между его партией и Белым домом все еще существуют «очень большие разногласия».

Позиции только обострились в понедельник вечером после того, как Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, которое высмеивало руководство демократов.

Руководитель бюджета Белого дома Расс Воут недавно разослал меморандум с объяснением того, как администрация Трампа использует остановку новых долгосрочных сокращений федеральных расходов и численности государственных служащих.