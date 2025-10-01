- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 3501
- Время на прочтение
- 2 мин
В США начался шатдаун: правительство приостановило работу
Правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить своевременно бюджет на финансирование ряда федеральных ведомств.
Конгресс пропустил установленный в полночь срок подачи заявок на финансирование, что привело к первой остановке работы правительства США почти за семь лет — и третьей при президентстве Дональда Трампа.
Об этом пишет Bloomberg.
В этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным, будут работать без зарплаты.
«А все потому, что республиканцы и демократы не смогли договориться о финансировании здравоохранения и используют этот момент для влияния на результаты промежуточных выборов 2026 года», — добавляет издание.
Сенаторы покинули Капитолий вечером, 30 сентября, в состоянии глубокой неопределенности, сколько может продолжаться шатдаун.
Напомним, последняя попытка встречи между президентом Дональдом Трампом и лидерами демократов в Конгрессе не принесла прогресса. Напротив, обе стороны еще больше углубились в свои позиции.
«Думаю, мы двигаемся к шатдауну, потому что демократы не хотят поступить правильно», — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам после встречи в Белом доме.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что между его партией и Белым домом все еще существуют «очень большие разногласия».
Позиции только обострились в понедельник вечером после того, как Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, которое высмеивало руководство демократов.
Руководитель бюджета Белого дома Расс Воут недавно разослал меморандум с объяснением того, как администрация Трампа использует остановку новых долгосрочных сокращений федеральных расходов и численности государственных служащих.