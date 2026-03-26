В США начался суд над Мадуро: что грозит бывшему диктатору

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро / © Associated Press

В четверг, 26 марта, в США начался судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвиняют, в частности, в наркотерроризме. Наказание за это преступление предусматривает не менее 20 лет лишения свободы, что вдвое превышает минимальное наказание за обычный оборот наркотиков.

Об этом сообщает Reuters.

Закон о наркотерроризме был создан, чтобы бороться с наркоторговцами, которые финансируют деятельность, которую Соединенные Штаты считают террористической. С тех пор 83 лицам, включая Мадуро, было предъявлено обвинение в его нарушении.

Экс-президенту Венесуэлы также выдвинуты три других обвинения, в частности заговор с целью импорта кокаина.

Мадуро обвиняют в руководстве сговором, в рамках которого чиновники его правительства помогали перевозить кокаин через Венесуэлу в сотрудничестве с наркоторговцами, включая Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), которые США считали террористической организацией с 1997 по 2021 год.

Мадуро и другие обвиняемые чиновники всегда отрицали любые правонарушения, утверждая, что обвинения США являются частью «империалистического заговора» с целью причинения вреда Венесуэле.

Чтобы осудить экс-президента Венесуэлы, прокуроры должны доказать, что он знал, что наркоторговля, которой он якобы способствовал, привела к финансовой выгоде для группы, которая занималась деятельностью, которую Соединенные Штаты считали террористической, даже если у него были другие цели.

Главным вызовом для прокуроров по делу Мадуро будет убедить присяжных, что доказательства, полученные от свидетелей-инсайдеров, достоверно устанавливают связь между вероятными преступлениями, связанными с наркотиками, и терроризмом.

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили 3 января во время спецоперации США в Каракасе.