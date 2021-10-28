В США национальная стрелковая ассоциация подверглась атаке хакеров - СМИ

В США считают, что группа хакеров связана с Россией.

Национальная стрелковая ассоциация США подверглась атаке хакеров.

Об этом информирует телеканал NBC.

Группа хакеров, известная как Grief, опубликовала 13 файлов на своих ресурсах и утверждает, что взломала доступ к информации стрелковой ассоциации США. Киберпреступники угрожают опубликовать больше файлов, если вона не заплатит выкуп.

Эксперты по кибербезопасности считают, что Grief- это попытка ребрендинга группы киберпреступников, ранее известной как Evil Corp. В США утверждают, что группа связана с РФ. Заметим, что американский Минфин в 2019 году ввел санкции в отношении Evil Corp.

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В то же время в самой стрелковой ассоциации комментировать ситуацию отказались. Мол, не обсуждают вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности. Но организация принимает чрезвычайные меры для защиты информации о своих членах, спонсорах и деятельности.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

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