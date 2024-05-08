В США надеются, что Израиль и ХАМАС согласуют прекращение огня

В США заявили, что стороны должны продолжить переговоры.

В Соединенных Штатах надеются, что прекращение огня между Израилем и боевиками ХАМАС все еще возможно.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Внимательная оценка позиций двух сторон позволяет предположить, что они смогут устранить оставшиеся разногласия", — заявил Кирби.

Он также отметил, что в ХАМАСе ответили на предложение о прекращении огня вчера, 6 мая, но со своими правками.

"В этом состоит задача переговоров. В этом и состоит суть переговоров", — добавил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильские военные заявили, что их 401-я бронетанковая бригада утром 7 мая захватила контрольно-пропускной пункт Рафах на юге Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Газы.

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