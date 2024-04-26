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В США надеются, что поставки ракет ATACMS Украине изменят мнение Берлина относительно Taurus

В США надеются, что поставки ракет ATACMS Украине изменят мнение Берлина относительно Taurus

Вашингтон хочет изменить мнение Берлина о поставках Украине ракет Taurus / Фото: Associated Press

Снабжение ракет Taurus в Украину зависит от Германии.

Информация о том, что Соединенные Штаты согласились отправить в Украину ракеты ATACMS, возобновили дебаты в Германии по поводу целесообразности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом информирует DW.

Издание сообщает, что неназванное американское чиновник заявил, что поставка ракет Taurus в Украину зависит от Германии.

Чиновник заявил, что решение Соединенных Штатов направить в Украину ракеты ATACMS, а также поставки крылатых ракет Великобританией и Францией, повлияет на позицию Берлина по ракетам Taurus.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не будет менять свое решение не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Германии давит на США по поводу предоставления Украине по крайней мере еще одного комплекса Patriot для усиления противовоздушной обороны.

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