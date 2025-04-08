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В США надеются, что Тегеран откажется от своей ядерной программы: министр энергетики сообщил детали
Если Иран не дойдет до ядерного соглашения, санкции усилят.
Если Иран не дойдет до соглашения по ядерной программе с президентом США Дональдом Трампом, то против Тегерана ужесточат санкции.
Об этом сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.
«Я, безусловно, жду очень жестких санкций против Ирана и надеюсь, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы», — заявил Крис Райт.
Ранее в Reuters сообщили, что 9 апреля Райт отправится в турне по трем странам Ближнего Востока, в том числе и Саудовской Аравии. Заграничная поездка продлится около двух недель.
Напомним, Иран выступил против прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы, но заявил о готовности к косвенному диалогу при посредничестве Омана.
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