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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В США надеются, что Тегеран откажется от своей ядерной программы: министр энергетики сообщил детали

Если Иран не дойдет до ядерного соглашения, санкции усилят.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В США надеются, что Тегеран откажется от своей ядерной программы: министр энергетики сообщил детали

США могут ужесточить санкции против Ирана / © Getty Images

Если Иран не дойдет до соглашения по ядерной программе с президентом США Дональдом Трампом, то против Тегерана ужесточат санкции.

Об этом сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.

«Я, безусловно, жду очень жестких санкций против Ирана и надеюсь, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы», — заявил Крис Райт.

Ранее в Reuters сообщили, что 9 апреля Райт отправится в турне по трем странам Ближнего Востока, в том числе и Саудовской Аравии. Заграничная поездка продлится около двух недель.

Напомним, Иран выступил против прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы, но заявил о готовности к косвенному диалогу при посредничестве Омана.

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