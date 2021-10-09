В США наказали мужчину, который инсценировал собственную смерть из-за COVID-мошенничества

Мужчина использовал фальшивые документы, украденные номерные знаки и не менее пяти различных телефонных номеров.

До 56 месяцев заключения приговорили жителя американского штата Массачусетс, который инсценировал собственную смерть из-за мошенничества с деньгами, предназначенными для оказания помощи в связи с COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 54-летний Дэвид Стейвли с сообщником 53-летним Дэвидом Эндрю Бутцигером в 2020 году утверждали, что являются владельцами трех ресторанов и некорпоративного бизнеса под названием Dock Wireless.

Мужчины требовали от федерального правительства почти 544 тысячи долларов поддержки. На самом деле на тот момент все три ресторана уже закрылись, а в Dock Wireless не было сотрудников. Ни один из мошенников не имел доли владения.

По данным Министерства юстиции США, "обеспокоенный гражданин, знающий о мошенническом характере" дела, предупредил правоохранительные органы, пока заявления находились на рассмотрении.

Оба мужчины были арестованы в мае 2020 года. Стейвли отпустили под домашний арест после предъявления обвинений, а через несколько недель он отключил электронное устройство наблюдения, оставил предсмертные записки своим сообщникам и членам семьи и припарковал незамкнутый автомобиль на берегу океана.

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В то же время следователи продолжили розыск мужчины, подозревая, что тот инсценировал собственную смерть. Это подтвердилось в июле 2020 года, когда подсудимого схватили в штате Джорджия. Оказалось, что Стейвли в течение трех месяцев использовал фальшивые документы, украденные номерные знаки и не менее пяти различных телефонных номеров.

В мае мужчина признал вину в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в неявке в суд. Он проведет четыре с половиной года в тюрьме, а затем три года под наблюдением. Его сообщник Буцигер также признал себя виновным, приговор ему объявят в следующем месяце.

Указывается, что Стейвли стал первым человеком в США, обвиненным в мошенничестве с получением сотен тысяч долларов в виде займов для малого бизнеса, предназначенных для помощи во время пандемии COVID-19.

"Он видел экономическую чрезвычайную ситуацию, созданную пандемией, просто как возможность разбогатеть, взяв для себя деньги, которые предназначались тем, кто в них нуждался", — осудила действия Стейвли прокуратура.

Программа защиты заработной платы в США, которая действовала в период с марта 2020 года до мая 2021 года, позволяла малым предприятиям, сильно пострадавшим от пандемии, подавать заявки на получение частных кредитов под низкий процент для покрытия заработной платы и других расходов.

Ранее в американском штате Флорида мужчина признал себя виновным в хищении 24 миллионов долларов, предназначенных для оказания помощи в связи с COVID-19.

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