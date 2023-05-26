В США наказали россиянку за поддержку ЧВК "Вагнер" и надпись "Бахмут - наш": ее нашли патриоты Украины

В США россиянку, которая поддерживала террористов из ЧВК "Вагнер" и увешала свой гараж надписями "Бахмут - наш", нашли украинские патриоты и наказали.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее стало известно, что проживающая в США россиянка облепила свой гараж надписями о поддержке террористов из ЧВК "Вагнер" и утверждала, что "Бахмут теперь стал Россией". После этого ее нашли и заставили отдирать пропагандистские надписи. Очевидцы рекомендовали россиянке возвращаться в РФ и посмотреть, во что оккупанты превратили когда-то красивый город Бахмут.

Однако на этом все не закончилось. После инцидента неизвестные патриоты раскрасили гараж и автомобиль женщины, а также пробили колеса в ее автомобиле.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что его поражают российские фейки, активно распространяемые Кремлем. Наибольшее впечатление на него произвел фейк о "боевых комарах".

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