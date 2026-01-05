- Дата публикации
-
Категория
Мир
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
В США напали на дом вице-президента Джея Ди Вэнса: что известно
В Цинциннате неизвестный повредил здание вице-президента США Джея Ди Вэнса. Подозреваемого задержала Секретная служба, семьи должностного лица дома не было.
В США произошел инцидент у частного дома вице-президента Джея Ди Вэнса в городе Цинциннати, штат Огайо. По данным Секретной службы США, в понедельник ночью неизвестный мужчина повредил имущество резиденции должностного лица.
Как сообщили в ведомстве телеканала Fox News, сотрудники Секретной службы физически задержали взрослого мужчину вскоре после полуночи.
По предварительной информации, злоумышленник нанес материальный ущерб, в том числе разбил несколько окон на фасаде дома.
После задержания мужчину передали полиции Цинциннати. Его личность пока не установлена, мотивы действий выясняются.
В Секретной службе отметили, что во время инцидента дом был пуст – вице-президент Вэнс и его семья на тот момент находились в Вашингтоне. Эту информацию также подтвердил представитель Венса, отметив, что семья покинула Огайо еще до нападения.
В то же время известно, что Джей Ди Вэнс посещал Цинциннати в минувшие выходные. По словам его представителя, по завершении в субботу операции США в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро, вице-президент вернулся в город и присоединился к защищенной видеоконференции с представителями администрации Дональда Трампа, во время которой в режиме реального времени следили за ходом операции.