В США напавший на полицейского возле Пентагона до этого атаковал соседей

В США напавший на полицейского возле Пентагона до этого атаковал соседей

Мужчина напал с ножом на полицейского и убил его.

Американец Остин Ланц, который напал на полицейского около здания Пентагона до этого преследовал соседей.

Об этом пишет Washington Post.

Мужчина 3 августа напал с ножом на полицейского на парковке Пентагона и нанес ему смертельные ранения. Пострадал еще один прохожий. После этого Ланц отобрал у раненого полицейского оружие и покончил с собой.

По данным СМИ, 27-летний Ланц оставлял странные записки паре, жившей рядом с ним. Соседи позвонили в полицию, но там посоветовали лишь приобрести камеры видеонаблюдения.

Также Ланц однажды прикрепил большой плакат к дверям соседа, а в другой раз оставил возле его двери бутылку с соком и сигарету.

А в апреле 2021 года он залез в дом к соседям. Мужчина был задержан полицией за незаконное проникновение в жилище. В полицейском участке он обругал полицейских, за что получил дополнительные обвинения. Хотя впоследствии его отпустили.

Читайте также:

Во время стрельбы у Пентагона погиб полицейский

Новости мира: в Пентагоне неизвестный ножом убил офицера полиции - нападающего застрелили

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку