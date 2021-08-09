В США напавший на полицейского возле Пентагона до этого атаковал соседей

Мужчина напал с ножом на полицейского и убил его.
Американец Остин Ланц, который напал на полицейского около здания Пентагона до этого преследовал соседей.
Об этом пишет Washington Post.
Мужчина 3 августа напал с ножом на полицейского на парковке Пентагона и нанес ему смертельные ранения. Пострадал еще один прохожий. После этого Ланц отобрал у раненого полицейского оружие и покончил с собой.
По данным СМИ, 27-летний Ланц оставлял странные записки паре, жившей рядом с ним. Соседи позвонили в полицию, но там посоветовали лишь приобрести камеры видеонаблюдения.
Также Ланц однажды прикрепил большой плакат к дверям соседа, а в другой раз оставил возле его двери бутылку с соком и сигарету.
А в апреле 2021 года он залез в дом к соседям. Мужчина был задержан полицией за незаконное проникновение в жилище. В полицейском участке он обругал полицейских, за что получил дополнительные обвинения. Хотя впоследствии его отпустили.
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