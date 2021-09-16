В США нашли девочку, которую "похитил отец" 14 лет назад: ребенок всегда скучал по матери (фото)

В США нашли девочку, которую "похитил отец" 14 лет назад: ребенок всегда скучал по матери (фото)

Девочка сама вышла на связь и сказала, что хочет встречи с мамой.

В США нашли живой 19-летнюю Жаклин Эрнандес, после того, как она исчезла в 2007 году. Мать ребенка заявляла тогда о похищении Жакли. Как считают следователи, это якобы сделал ее отец.

Об этом пишет Metro.

По словам следователей, Эрнандес в социальных сетях связалась с матерью и утверждала, что является ее похищенной дочерью. Девушка сообщила, что находится в Мексике и хочет встретиться на границе США 10 сентября.

Дочь и мать договорились о встрече, но власть остановила их на границе в Ларедо. Чиновники стремились подтвердить личность Эрнандес.

"На основании документации, предоставленной (...) агентствам Департаментом полиции Анжелики и Клермону, они установили, что это действительно Жаклин Эрнандес, которая была похищена от матери в 2007 году", — говорится в отчете полиции.

По сообщению Департамента правопорядка Флориды, Эрнандес "якобы была похищена ее отцом, Пабло Эрнандесом". В 2017 году следователи считали, что он мог забрать ее в Мексику.

Департамент полиции Клермону сотрудничает с ФБР для поиска и ареста господина Эрнандеса.

Мать рассказала, что в течение этих 14 лет, ей было трудно, но она наполнила свой дом воздушными шарами и баннерами для празднования возвращения дочери домой. Госпожа Эрнандес сказала, что ее детство в Мексике было хорошим, но она всегда тосковала по матери.

Напомним, в Израиле врачи впервые успешно разделили сиамских близнецов, родившихся с сросшимися затылками. После проведенной 12-часовой операции и нескольких дней, необходимых для ухода, в воскресенье, 5 сентября, две сестрички впервые смогли взглянуть друг на друга и были помещены в одно кроватку.

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