В США нашли мертвым полицейского, который сдерживал штурм Капитолия

Он стал третьим офицером-свидетелем штурма Капитолия, который совершил самоубийство.

В США офицер полиции округа Колумбия Гюнтер Хашида, который реагировал на беспорядки в Капитолии 6 января, покончил с собой.

Об этом в понедельник, 2 августа, со ссылкой на Департамент полиции Вашингтона сообщает CNN.

Отмечается, что силовика нашли мертвым в четверг, 29 июля. "Мы скорбим как Департамент, и наши мысли и молитвы с семьей и друзьями офицера Хашиды", — говорится в сообщении.

Правоохранитель присоединился к столичному департаменту полиции в 2003 году. В то же время он стал третьим офицером-свидетелем штурма Капитолия, который совершил самоубийство.

Ранее в результате суицида также умер офицер столичной полиции Джеффри Смит и офицер полиции Капитолия США Говард Либенгуд.

Также читайте Штурм Капитолия: в США объявили приговор первому из сторонников Трампа

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.

27 июля в США четверо правоохранителей рассказали о нападениях со стороны сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые 6 января штурмовали Капитолий. Один из офицеров полиции Акилино Гонелла со слезами поделился тем, что в момент беспорядков опасался быть раздавленным. "Вот как я умру", — думал он.

Новости мира: сторонника Трампа, штурмовавшего Капитолий, приговорили к 8 месяцам лишения свободы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку