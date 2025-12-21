- Дата публикации
В США нашли женщину, которая 42 года считалась пропавшей
Мать забрала ребенка в новый город и больше не выходила на связь.
В США через 40 лет полиция разыскала пропавшую в трехлетнем возрасте Мишель Ньютон и обвинила ее мать в преступлении.
Об этом сообщает People.
В 1983 году мать девочки Дебра Ньютон сообщила мужу Джозефу Ньютону, что нашла новую работу в штате Джорджия.
Семья должна была переехать на новое место в полном составе, Дебра уехала первой и взяла с собой Мишель. Больше женщины не выходили на связь с мужчиной. Мужчина обратился в полицию и сообщил об их исчезновении. Девочка и ее мать считались пропавшими более 40 лет.
В ноябре 2025 года анонимный звонок о местонахождении Дебри Ньютон, поступивший в телепрограмму «Crime Stopper’s», привел правоохранителей во Флориду. Там они обнаружили Дебру, которая живет под именем Шэрон Нили, и ее дочь.
46-летняя Мишель не подозревала, что она с детства находилась в розыске. Дебра Ньютона была арестована и отпущена под залог в 25 тысяч долларов.
«Она всегда была в нашем сердце, — сказал телеканалу WLKY Джозеф Ньютон. — Не променял бы момент нашей встречи ни на что на свете».
Сама Мишель, воспитанная под другим именем, заявила, что намерена поддерживать обоих родителей в этой ситуации. Ее мать, которая все годы скрывалась под чужим именем и повторно вышла замуж, обвиняется в незаконном содержании ребенка.
