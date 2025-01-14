В США назвали, что может заставить Кремль сесть за стол переговоров — CNN

Вернуть арестованные средства следует только после мирного соглашения с Украиной, считают в Соединенных Штатах.

Администрация действующего президента США Джо Байдена настаивает на конфискации замороженных активов РФ и призывает Европу к этому. Арест средств должен вынудить Кремль "прийти и поговорить".

Об этом говорится в материале CNN.

Речь идет о 300 млрд евро замороженных российских активов, которые могут стать рычагом давления на Москву, считают в белом доме. Более того, как сообщает источник, высокопоставленные помощники Байдена консультировались по этому поводу с командой нацбезопасности следующего президента США Дональда Трампа, в том числе с сенатором Марко Рубио, которого Трамп выдвинул на должность госсекретаря, а также советником по нацбезопасности Майком Волтцом.

Команда Трампа поддержала стратегию того, что конфискованные деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров.

"Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить", - такой месседж должен подтолкнуть Кремль к переговорам, считают в США.

Поэтому, по мнению чиновников, следует убедить европейцев и перевести замороженные активы на новый депозитный счет, который россиянам отдадут только после мирного соглашения с Украиной.

Деньги принадлежат российскому Центральному банку, они заморожены с начала полномасштабного вторжения в РФ. Большая часть хранится в банках ЕС.

Что думают о конфискации замороженных активов РФ в Европе

Европейские же союзники скептически настроены по конфискации российских средств. Поэтому то, что администрация Байдена сможет заключить соглашение об этом в течение недели, очень маловероятно, пишет CNN.

Так, в частности, американские чиновники предполагают, что кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц открыт к идее конфискации, однако выборы состоятся только 23 февраля.

Президент Джо Байден также обсудил конфискацию с лидерами Италии и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, однако отменил поездку из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

Госсекретарь Энтони Блинкен считает, если администрация 47-го президента США Трампа решит вести переговоры, она будет делать это с "позиции силы".

"Президент Трамп может получить самое сильное из возможных соглашений", — добавляет Блинкен.

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