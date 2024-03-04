В США назвали новый срок рассмотрения плана о помощи Украине — CNN

Усилия по оказанию дополнительной помощи Украине были отложены на месяцы из-за внутренних споров Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената, но дает возможность сторонникам Украины разработать новый альтернативный законопроект по военной помощи.

Об этом пишет CNN.

По информации издания, Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшихся заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе США с Мексикой.

И теперь глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле.

Джонсон еще не занял позицию по этому законопроекту и не обязался вынести его на голосование. Но сторонники Украины в Республиканской партии считают, что Джонсон позволит вынести законопроект на голосование – даже если рискнет получить негативную реакцию.

Джонсон столкнулся с давлением со всех сторон. Он подвергся критике на международном уровне и со стороны демократов, которые говорят, что его неспособность действовать немедленно означает поддержку Путина.

В то же время крайние правые республиканцы прямо предупредили его, чтобы он не одобрял ни копейки большего финансирования для Украины.

По мнению CNN, проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а бывший президент Дональд Трамп может фактически уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.

Отметим, что новый план, разрабатываемый двухпартийной группой членов Конгресса, предусматривает предоставление военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66 миллиардов долларов без учета гуманитарной помощи.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун. Но закон о предоставлении поддержки Украине так и не приняли.

Читайте также: