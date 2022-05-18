В США назвали причину, почему пока не могут изъять арестованное имущество РФ в пользу Украины

В США назвали причину, почему пока не могут изъять арестованное имущество РФ в пользу Украины

В США заявили, что, несмотря на желание конфисковать арестованное имущество граждан РФ в пользу Украины, пока они не могут это сделать.

Как пояснила глава Министерства финансов США Дженнет Йеллен, конфисковать иностранное имущество нельзя из-за американских законов.

Об этом глава Минфина США сказал во время встречи министров стран-членов G7.

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"Это не что-то разрешенное законом в США и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", — сообщила она.

После этих заявлений США премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к министрам развития стран G7 с призывом подготовить национальное и международное законодательство по конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украины.

"Такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канада. Важно, чтобы все наши партнеры так же приобщились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", — подчеркнул Шмигаль.

Конфискация активов "5-й колонны" – министр юстиций

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