В США назвали причину смерти жениха убитой блогерши Габби Петито

23-летний парень скончался от огнестрельного ранения в голову.

Причиной смерти жениха убитой блогерши Габби Петито американца Брайана Ландри стало самоубийство.

Об этом со ссылкой на адвоката семьи Ландри Стивена Бертолино во вторник, 23 ноября, сообщает CNN.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 23-летний парень скончался от огнестрельного ранения в голову.

"Крис и Роберта все еще оплакивают потерю своего сына и надеются, что эти открытия принесут покой обоим семьям", — отметил защитник.

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Остатки Ландри в прошлом месяце обнаружили в американском штате Флорида в заповеднике площадью 25 тысяч акров в месте, которое во время предварительных поисков было покрыто водой.

Шериф округа Ли Кармин Марс указывал на то, что поиски происходили в "коварных условиях" с водой по грудь, полной гремучих змей и аллигаторов.

После нескольких недель поисковой операции следователи нашли кости и череп, а также принадлежавшие пропавшему рюкзак и записную книжку.

Летом Габби и Брайан путешествовали по стране в фургоне, отчитываясь о своих приключениях в социальных сетях. В конце августа публикация постов внезапно прекратилась, а 1 сентября Ландри вернулся домой сам, не связавшись ни с полицией, ни с семьей Петито. Через несколько дней он пропал.

В сентябре тело Габби Петито обнаружили в национальном парке Вайоминга. Правоохранители установили, что блогершу задушили.

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