В США назвали условие продажи Турции истребителей F-16

Турция должна согласовать вступление Швеции в НАТО.
В Соединенных Штатах заявили, что не будут мешать Турции закупить истребители F-16, но в то же время этот вопрос связан с разблокированием вступления Швеции в НАТО.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.
"Мы четко дали понять, что поддерживаем продажу F-16 Турции, госсекретарь Блинкен еще раз четко заявил об этом во время телефонного разговора (с турецким коллегой Хаканом Фиданом – ред.)",- заметил Миллера.
Вместе с тем, он заявил, что в Конгрессе некоторые законодатели связывают это с вступлением Швеции в НАТО.
Миллера отметил, что в этом контексте "Мы должны увидеть это вступление как можно скорее".
Напомним, ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО.
Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
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