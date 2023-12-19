В США назвали условие продажи Турции истребителей F-16

В Соединенных Штатах заявили, что не будут мешать Турции закупить истребители F-16, но в то же время этот вопрос связан с разблокированием вступления Швеции в НАТО.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Мы четко дали понять, что поддерживаем продажу F-16 Турции, госсекретарь Блинкен еще раз четко заявил об этом во время телефонного разговора (с турецким коллегой Хаканом Фиданом – ред.)",- заметил Миллера.

Вместе с тем, он заявил, что в Конгрессе некоторые законодатели связывают это с вступлением Швеции в НАТО.

Миллера отметил, что в этом контексте "Мы должны увидеть это вступление как можно скорее".

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

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