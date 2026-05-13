В США назвали возможные сроки окончания войны в Украине

Западные эксперты оценили шансы прекращения огня в войне РФ против Украины / © Associated Press

Приближается ли прекращение огня в войне России против Украины — и какую роль в этом могут сыграть выборы в США? Именно это обсуждают западные аналитики на фоне затяжной войны, роста давления на Кремль и изменения приоритетов Вашингтона из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале DW.

Несмотря на то, что внимание мира сейчас в значительной степени приковано к войне США и Израиля против Ирана, эксперты считают, что ситуация вокруг Украины может измениться уже в ближайшие месяцы. На фронте фактически сложился тупик — ни одна из сторон не демонстрирует значительного продвижения, в то время как Украина активизирует удары по нефтяной инфраструктуре РФ.

В то же время в России ухудшается экономическая ситуация, а рейтинги Владимира Путина, по оценкам аналитиков, падают из-за проблем внутри страны, в частности, перебои с мобильным интернетом.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Киев сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад. По его словам, Украина уже способна самостоятельно покрывать до 60-70% своих военных нужд.

«Украина гораздо меньше зависит от западного оружия, чем раньше», — отметил Волкер.

США могут сократить поставки для ПВО

В то же время, он признал, что США могут сократить поставки ракет для систем Patriot, поскольку администрация Дональда Трампа концентрируется на войне с Ираном.

Эксперт по вопросам внешней политики Эвелин Фаркас считает маловероятной новую масштабную мобилизацию в России. По ее мнению, Кремль сдерживает ухудшение экономики.

Также она убеждена, что президент Украины Владимир Зеленский сможет выдержать потенциальное политическое давление со стороны Трампа в преддверии промежуточных выборов в США осенью.

По оценкам Фаркас и Волкера именно выборы в Конгресс в ноябре могут стать переломным моментом. Если позиции Трампа ослабеют, Вашингтон может активнее поддерживать Украину и НАТО.

При этом глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что победить в войне исключительно военным путем будет «очень сложно», поскольку российская армия, несмотря на потери, остается сильной.

Курт Уолкер считает, что Россия вряд ли согласится на полноценное мирное соглашение, однако может пойти на прекращение огня.

«Мы приближаемся к этому моменту», — сказал он.

По словам Волкера, нынешние переговоры по завершению войны были «фарсом», однако ухудшение ситуации в России и потери на фронте могут вынудить Кремль изменить подход.

В то же время, эксперты расходятся в оценках сроков возможного перелома. Уолкер допускает существенные изменения уже к концу года, тогда как Фаркас прогнозирует, что «в 2027 году украинцы будут побеждать».

Напомним, в МИД Украины отметили, что мир должен быть справедливым и долговременным. Как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, Украина считает принципиальным условием для возможного заключения мирного соглашения с РФ отсутствием каких-либо территориальных уступок в отношении нынешней линии фронта.

Также ранее речь шла о том, что Украина предлагала президенту РФ Путину продолжить перемирие. Несмотря на мирные инициативы Киева, Путин избрал путь эскалации.

