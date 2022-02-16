В США не видят отвода российских войск от границы Украины — Госдеп

"Окно для дипломатии с Россией остается открытым", подчеркнули в Госдепе США.
В Государственном департаменте США не видят признаков, свидетельствующих о явном отводе военных России от украинских границ.
Об этом сказал на брифинге в среду, 16 февраля, руководитель прессслужбы Госдепа Нед Прайс.
Он обвинил в провокациях официальных лиц России, которые "распространяли в СМИ информацию, которая могла бы послужить поводом к вторжению". Между тем, Прайс подчеркнул, что окно для дипломатии с Россией остается открытым.
Также никаких признаков деэскалации не видят в НАТО. Генсек Альянса сказал, что на границе Украины находятся российские военные силы, готовые к вторжению. По его информации, министры обороны России рассмотрели продолжение наращивания Россией сил на территории Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона проводит ротации войск у украинской границы, но небольшие. Что также свидетельствует о том, что РФ не отводит войска от наших границ. В то же время украинский президент отмечает, что ситуация на границах — контролируемая.
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