В США неизвестные обстреляли спасателей, которые тушили лесной пожар: есть жертвы

Стрельба в Айдахо США

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В воскресенье, 29 июня, спасатели тушили пожар в горах американского штата Айдахо, когда по ним открыли стрельбу из снайперской винтовки. Двое пожарных погибли, есть пострадавшие.

Об этом пишет The New York Times.

Что произошло

В воскресенье вечером группы спецподразделений SWAT нашли тело подозреваемого на горе с огнестрельным оружием рядом. Офис шерифа заявил, что отменяет приказ о самоизоляции, изданный ранее днем, когда работники спасательных служб попали под обстрел, а чиновники эвакуировали популярный туристический район вблизи Кер-д'Аллен.

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Власти не обнародовали никакой дополнительной информации о личности погибшего, но запланировали пресс-конференцию на поздний вечер воскресенья. Шериф Кутенай ранее высказывал мнение о возможности того, что стрелков было несколько. Но в воскресенье вечером Брюс Маттаре, председатель Совета комиссаров округа Кутенай, заявил, что власти «ожидают подтверждения» того, что нападение было совершено одним лицом.

Лесной пожар, очевидно, был устроен для того, чтобы заманить пожарных в ловушку. Когда сначала разгоралась стрельба, они умоляли о помощи после того, как двое получили огнестрельные ранения. По предоставленной информации, они скрывались за пожарной установкой.

Ким Андерсон, спикер больничной системы Kootenai Health, сказала, что кроме двух погибших, еще один человек был доставлен с травмами, полученными в результате стрельбы. У нее нет никакой информации о состоянии этого человека, но Международная ассоциация пожарных сообщила, что один пожарный находится в операционной.

Грэм Кристенсен, бывший президент Альянса троп Лейк-Сити, сказал, что пожарная служба Кер-д'Ален регулярно проводила расчистку кустов и тушение пожаров там, и что ему не известно о естественных лесных пожарах там за последние два десятилетия. Он сказал, что нападение стало шоком, потому что этот район всегда был таким безопасным.

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"Там все чувствуют себя комфортно", - сказал он.

В воскресенье Брайан Хэдли ехал по грунтовым дорогам вокруг горы Канфилд, чтобы потренироваться к соревнованиям по горному велосипедному спорту, когда около 13:35 сосед позвонил ему и поделился новостями о пожаре. Хедли вернулся, и, спускаясь с горы, услышал три выстрела один за другим. Когда он добрался до парковки у подножия горы, правоохранители приказали ему покинуть этот район.

"Это разбивает сердце", - сказал он о стрельбе.

Он сказал, что до сих пор видел дым от клубящегося над его крышей огня в воскресенье вечером — тревожное зрелище, поскольку недавние засушливые условия увеличили опасность лесных пожаров в северном Айдахо.

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ФБР подтвердило, что они находятся на месте происшествия и помогают местным властям.

«Это ужасное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Я прошу всех жителей Айдахо молиться за них и их семьи, пока мы ждем больше информации», — сказал он.

Власти заявили, что опасность стрельбы помешала властям бороться с пожаром. Округ намерен «мобилизовать все возможное», и что в воскресенье вечером он подпишет право на чрезвычайное положение, чтобы найти дополнительные ресурсы.

Напомним, в четверг, 22 мая, охранники открыли огонь по неизвестному человеку, находившемуся у ворот штаб-квартиры ЦРУ вблизи Вашингтона. Впоследствии она была задержана.

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По его словам, сотрудники службы безопасности "вступили в переговоры с человеком" у главных ворот. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что подозреваемой была женщина.

Спикер отказался раскрыть какие-либо другие детали инцидента, кроме того, что задержанное лицо сейчас находится под стражей.