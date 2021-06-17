В США неизвестные среди бела дня устроили смертельную стрельбу по прохожим

Один человек погиб, а еще пятеро находятся в критическом состоянии.

В американском штате Мэриленд в среду, 16 июня, неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор.

Об этом сообщает The Associataed Press.

Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, а еще пятеро сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. По данным правоохранителей, инцидент произошел после 14:00 по местному времени.

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Шестеро пострадавших вместе находились вблизи жилых домов, когда к ним подошли двое или трое вооруженных людей. Нападавшие открыли огонь по своим жертвам, а затем скрылись с места происшествия, их разыскивают.

Правоохранители опрашивают жителей квартала и собирают доказательства, а также призывают местных сообщать любую информацию относительно инцидента, которая может понадобиться следствию для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем относительно ношения защитной маски.

Заметим, что с начала года в США в массовых стрельбах погибли более восьми тысяч человек.

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